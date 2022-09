NORD STREAM NULL: Das 3. Jahrtausend #83

Anschlag auf drei Gaspipelines – wer hat Nord Stream 1 und 2 gesprengt? Und was bedeutet das für Europa? Außerdem: Die Ukraine schließt einen Atomkrieg nicht mehr aus. Und was machen die Deutschen? Sie kümmern sich lieber um den Infektionsschutz und um Impfstoffe, von denen keiner weiß, ob sie überhaupt helfen. Und was gibt’s Neues von Julian Assange? Über all das und mehr berichten Robert Fleischer, Dirk Pohlmann und Mathias Bröckers in Ausgabe #83 des 3. Jahrtausends. Die komplette Sendung sowie alle Links dazu gibt es exklusiv auf unserer Webseite ExoMagazin.tv

Die Themen im Einzelnen:

00:01:24 Nord Stream Null - Deutschland guckt in die Röhre



00:47:54 Ukraine will eskalieren - bis zum begrenzten Atomkrieg?



01:14:36 Corona-Hysterie in Deutschland - Boostern bis der Arzt kommt



01:43:14 Querdenker - Verfolgung und Selbstzerfleischung



01:57:25 "Journalistische Scheinobjektivität" - Recherche vor Ort verboten



02:06:28 Wikileaks-Gründer Julian Assange - Was gibt's Neues?



02:13:29 ENDE

Quelle: Exomagazin