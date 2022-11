Basta Berlin (151) – Foltern für das Klima

Frieren für den Frieden war nur der Anfang, doch was kommt als nächstes? Und was haben „Energiekrise“ und „Coronakrise“ gemeinsam? Klar ist, das dicke Ende kommt noch, für allem für unseren Geldbeutel. Grüne Mythen und Märchen, etwa von der Gas-Knappheit, sollen den Bürger dabei irreführen...Dazu mehr in einer weiteren Folge von BastaBerlin!

Benjamin Gollme und Marcel Joppa, die Jungs von Basta Berlin, blicken heute weit über den Tellerrand: Gibt es wirklich eine Energiekrise? Welches Ziel verfolgt die EU? Und droht im Winter tatsächlich ein Blackout? Bei all diesen Fragen gibt es bemerkenswerte Zusammenhänge zur Corona-Politik. Derweil legen „Klimaaktivisten“ und Grüne mit einer einzigartigen Doppelmoral neue gesellschaftliche Standards fest… Quelle: Basta Berlin