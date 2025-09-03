Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Internet Sender verschenkt? Im Wert von 1 Milliarde €

Sender verschenkt? Im Wert von 1 Milliarde €

Freigeschaltet am 05.09.2025 um 11:19 durch Sanjo Babić
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/31402) / Eigenes Werk
Bild: Kla.TV (https://www.kla.tv/31402) / Eigenes Werk

Wer möchte das nicht? Eine Traumvilla, ein Luxus-Boot, ein fettes Auto und zusätzlich 11 Millionen Euro Cash auf dem Konto? Dann greif heute noch zu! Denn Kla.TV schenkt dir über 20.000 brisante Sendungen zur Zeitgeschichte im Wert von über 1 Milliarde Euro. Erarbeitet wurden diese mit viel Herzblut und großem Engagement von ehrenamtlichen Produktionsteams aus aller Welt, die für eine einzige Sendung unzählige Stunden im Einsatz sind. Hinzu kommt die technische Ausrüstung, die IT-Entwicklung, Schulungen, Sitzungen usw. Ist dieser Schatz nicht unbezahlbar? Und für die einfache Handhabung gibt es obendrauf den brandneuen „Kla.TV-Downloader“ gratis dazu.

Sichere dir also noch heute die wahre Geschichtsschreibung auf deinem Computer. [weiterlesen

Quelle: Kla.TV

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte kokuna in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige