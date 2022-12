Afrika vs. Europa – Wer gewinnt im Rennen um die Hyperbitcoinization – Anita Posch im Interview

Anita Posch ist unter Bitcoinern vor allem für ihre Arbeit als Bitcoin-Educator in Afrika bekannt. Sie ist darüber hinaus Gastgeberin des Bitcoin & Co. Podcasts, Vortragende, Autorin eines Bitcoin-Praxisratgebers und Übersetzerin von “Das Internet des Geldes”, von Andreas M. Antonopoulos. Sie ist Vorstand im non-profit Verein “Bitcoin Austria”, im Beirat der “Digital Asset Association Austria” und Gründerin der NPO “Bitcoin for Fairness”.

Bitcoin for Fairness https://bffbtc.org/ Anita Posch: https://anitaposch.com/ bitcoinlighthouse: https://bitcoinlight.house