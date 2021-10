Basta Berlin (102) – Schnelltests, Rücktritt, Restriktionen

Ab jetzt sind "Bürgertests" nicht mehr kostenlos. Die Ausnahmen sind allerdings so zahlreich, dass kaum ein Medium vollumfänglich darüber berichtet. Wir schon. Doch wie weit werden Ungeimpfte und auch Geimpfte jede neue Maßnahme stumm mittragen? Apropos stumm: Was steckt eigentlich hinter dem plötzlichen Rücktritt von Bundeskanzler Kurz? Ja servus! Dies beantwortet das russische online Magazin „SNA News“ in einer weiteren Folge Basta Berlin.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und SNA News-Politikchef Marcel Joppa tauchen heute tief ein in das Geflecht zwischen Politik und Medien in Österreich. Na da ist ja was los! Hat es geheime Absprachen zwischen Ex-Kanzler Kurz und Presseorganen gegeben? Wurden Umfragen zu seinen Gunsten erstellt und aus Steuermitteln bezahlt? Fragen über Fragen. Ebenso unklar ist, in welche Richtung sich die Corona-Maßnahmen in Deutschland entwickeln werden. Schleichend wird es für Ungeimpfte immer enger und Grundrechte wurden ausgehebelt. Wie lange wird es noch dauern, bis dies auch Geimpfte stört? Wir helfen auf die Sprünge. Basta Berlin!"

Quelle: SNA News (Deutschland)