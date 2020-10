"Europa. Ein Nachruf" – Hannes Hofbauer über das Scheitern der EU

"Was macht Europa aus? Wer bedient sich seiner? Und warum scheitern Europapläne immer wieder?" Diese Fragen stellt sich Hannes Hofbauer in seinem neuen Buch "Europa. Ein Nachruf". Für den Wirtschafts- und Sozialhistoriker bedient die EU in erster Linie wirtschaftliche Interessen und hat nichts mit einem demokratischen Konstrukt zu tun. Er sieht die Europäische Union als eine herrschaftliche Einrichtung von oben, ohne demokratische Legitimation von unten und zersetzt von Zerfallsprozessen.

Quelle: RT Deutsch