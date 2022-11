„Berlin Mitte AUF1“: Widerstand in Dresden gegen erneuten Asyl-Tsunami

Eine Asylwelle wie im Herbst 2015 sollte sich nicht wiederholen - so jedenfalls versprachen es die Systempolitiker in Deutschland in den vergangenen Jahren regelmäßig. Ganz so, als sei die Masseneinwanderung nur eine Art Versehen und nicht etwa Teil eines Planes zur Verdrängung der europäischen Völker. Nun, sieben Jahre nach der Grenzöffnung, erweisen sich die Versprechen der Apparatschiks als Lüge.

Der Zustrom über das Mittelmeer und die Balkanroute hat auch die Bundesrepublik erneut erreicht. Anders, als in der Ära von Angela Merkel, werde die Siedler jedoch heute nicht von hysterischen Willkommensklatschern begrüßt, sondern eher unauffällig verteilt. Auch in Dresden, wie die Reporter unseres Berliner Studios beobachten konnten. Quelle: AUF1