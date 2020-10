Erschütternde Recherchen: Die gefährlich-absurden Corona-Maßnahmen

Mund-Nasen-Schutz im Büro, aber nicht am Schreibtisch? Aufgelöste Corona-Demos, aber tolerierte Massenveranstaltungen? Masken für Schüler, trotzt möglicher Risiken? Frau Merkel und ihre Landesfürsten ziehen die Zügel an, so absurd und gefährlich die Maßnahmen auch sind. Unsere Recherchen decken auf: Lügen, Vertuschung, wirtschaftliche Abgründe.

SNA Radio-Moderator Benjamin Gollme und Sputnik-Politikchef Marcel Joppa sind wütend: Wo bleibt der mediale Aufschrei, wenn der Berliner Senat die Öffentlichkeit ganz offenkundig betrügt? Wo bleiben die investigativen Recherchen, wenn es mögliche Todesfälle durch den Mund-Nasen-Schutz bei Kindern geben könnte? Und wer weist die Moralisten in die Schranken, die Auslandsurlaub in Corona-Zeiten verteufeln? Gut, dass es Basta Berlin gibt: Diese schreien auf, diese recherchieren und diese maßregeln.

Die heutige Ausgabe kann mit Recht als Achterbahnfahrt der Gefühle beschrieben werden – von himmelhoch jauchzend bis zu Tode betrübt und immerhin mit einem kleinen Happy End.



