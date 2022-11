Skandal! Klimakonferenz missbraucht die Zehn Gebote zur „Rettung der Welt“

Vom 06. bis 18.11.2022 findet in Ägypten die 27. Weltklimakonferenz statt. Dort sollen die Weichen für eine zügigere Umsetzung der weltweit vereinbarten Klimaziele gestellt werden. Das Pikante in diesem Jahr: Am 13. November riefen bedeutende Religionsführer am Berg Sinai die zehn universellen Klima-Gebote aus. Könnte hier ein lang gehegter Plan dahinterstehen?

Vom 06. bis 18.11.2022 findet in Scharm El-Scheich (Ägypten) die 27. Weltklimakonferenz statt. Auf dieser sollen unter dem Motto „Together for just, ambitious implementation NOW“, auf Deutsch: „Gemeinsam für eine gerechte, ambitionierte Umsetzung JETZT“, die Weichen für eine zügige Umsetzung der weltweit vereinbarten Klimaziele gestellt werden. Die globalen Anstrengungen würden aktuell bei weitem nicht ausreichen, um die Ziele des Übereinkommens zu erreichen und dramatische Klimafolgen zu vermeiden.....[weiterlesen] Quelle: Kla.TV