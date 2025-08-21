Nachrichten AUF1 vom 21. August 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.
Dies sind die Themen:
+ Bundeswehr plant weit mehr als nur Nachschub – Berlin rüstet sich für den Ernstfall
+ Geheimplan: Krankenhäuser rüsten für Straßenkampf in Berlin
+ Kriegsplan Deutschland: Bundeswehr setzt Landkreise unter Druck
+ Gaza jetzt schon Kriegsrealität – Al-Shifa-Klinik zu 300 Prozent überfüllt
+ Nord-Stream-Anschlag: Erste Festnahme – Ukrainer unter Verdacht
+ Drosten vor dem Corona-Ausschuss: Jetzt muss er antworten
+ Pharma-Millionen und Säuglingsspritzen: Skandalöse Impf-Empfehlung in den USA
+ Stefan Magnet: „Das digitale Gefängnis der Zukunft wird auf Schiene gebracht“
+ Wahlprüfung im Schneckentempo: Wird so der Betrug vertuscht?
+ Sicherheitsrisiko Security? Jeder Dritte ohne österreichischen Pass
+ Angelika Barbe zur Corona-Aufarbeitung: „Keine Schonung für die Verantwortlichen!“
Quelle: AUF1