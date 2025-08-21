Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Nachrichten AUF1 vom 21. August 2025

Nachrichten AUF1 vom 21. August 2025

Freigeschaltet am 21.08.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk
Isabelle Janotka (2025) Bild: AUF1/Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Bundeswehr plant weit mehr als nur Nachschub – Berlin rüstet sich für den Ernstfall
+ Geheimplan: Krankenhäuser rüsten für Straßenkampf in Berlin
+ Kriegsplan Deutschland: Bundeswehr setzt Landkreise unter Druck
+ Gaza jetzt schon Kriegsrealität – Al-Shifa-Klinik zu 300 Prozent überfüllt
+ Nord-Stream-Anschlag: Erste Festnahme – Ukrainer unter Verdacht
+ Drosten vor dem Corona-Ausschuss: Jetzt muss er antworten
+ Pharma-Millionen und Säuglingsspritzen: Skandalöse Impf-Empfehlung in den USA
+ Stefan Magnet: „Das digitale Gefängnis der Zukunft wird auf Schiene gebracht“
+ Wahlprüfung im Schneckentempo: Wird so der Betrug vertuscht?
+ Sicherheitsrisiko Security? Jeder Dritte ohne österreichischen Pass
+ Angelika Barbe zur Corona-Aufarbeitung: „Keine Schonung für die Verantwortlichen!“

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte bravo in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige