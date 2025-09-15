Nachrichten AUF1 vom 15. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Unite the Kingdom: Größter Protestmarsch seit Jahren in Großbritannien

+ Ungereimtheiten bei Mord an Charlie Kirk!

+ Linksradikale Täter? Kirk-Gedenkstätte in Wien geschändet

+ Villach-Anschlag als Vorwand: SPÖ drängt auf Social-Media-Altersgrenze

+ Soros-Verbindung sorgt für Diskussionen in Nepal – Immer mehr Tote nach Social-Media-Protesten

+ Friedensdemo in Berlin: Über 10.000 folgten Wagenknecht-Aufruf

+ Erfolge bei NRW-Kommunalwahlen – AfD zieht in Stichwahlen ein

+ Gesinnungsprozess in Graz? Ex-Chefredakteur von Zeitschrift „Aula“ drohen 10 Jahre Haft

+ Mehrheit der Amerikaner meint: Covid-Injektion für Todesfälle verantwortlich

+ Aufgedeckt! So werden „Impf“-Studien manipuliert

Quelle: AUF1