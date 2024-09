Bau-Fachmann Beckamp: „Einheimische bei sozialem Wohnungsbau diskriminiert“

Eine Wohnung in Deutschland zu finden, gleicht teilweise einem Lotteriespiel. Vor allem in Metropolen wie Berlin kommen auf ein Angebot teilweise hunderte Interessenten. Die Politik verspricht seit Jahren Lösungen – doch Neubauten gibt es kaum. Ist die Krise am Wohnungsmarkt vielleicht sogar politisch gewollt? Welche Rolle spielt die Migration nach Deutschland – aber auch die Spekulation großer Beteiligungsgesellschaften?

Über diese Themen sprach AUF1-Moderator Bernhard Riegler mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Roger Beckamp. Quelle: AUF1