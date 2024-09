Nachrichten AUF1 vom 27. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Putsch in Thüringen – Altparteien zerstören die Demokratie

+ Skandalöser Nazi-Vergleich im Dortmunder Stadtrat: AfD-Abgeordneter wegen Remigration verwiesen

+ System in Angst – Hysterische Reaktionen nach AUF1-Berichterstattung

+ Nazi-Hammer: Corona- und Bauern-Proteste – All das ist heute „rechts“

+ „Zustände wie in einer Diktatur“ – Wurden diese Wahlen manipuliert?

+ Ekel-Abstimmung im Bundestag – Wie kam die Pädo-Petition ins Parlament?

+ Grippe: „Lasst die Kinder in Ruhe“ – Massiver Protest gegen Forderungen der steirischen Ärztekammer

+ Pharma-Fake-News – Doch führt in Wahrheit erst die Impfung zu Masern?

+ Bhakdi & Strasser entwickeln Test für Impfschäden

+ Freiheitstrommlerin: Sind Systemkritiker heute staatlicher Willkür ausgesetzt?

+ AUF1 exklusiv: Opfer der Hochwasser-Katastrophe klagen Politik an

Quelle: AUF1