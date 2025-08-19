Nachrichten AUF1 vom 19. August 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Eiskalter Empfang: Trump ignoriert Merz im Weißen Haus

+ Europa am Rand: In Washington abserviert – von Moskau verhöhnt

+ Grüne & FDP gegen Frieden? Neue Forderungen nach Waffen und Sanktionen

+ Pinscher bellen, Großmächte handeln: EU nur noch Zuschauer im Ukraine-Deal

+ Trotz Friedensgesprächen: Bundeswehr drillt Kommunen für den Ernstfall

+ Teure Bedeutungslosigkeit: Merz und von der Leyen schweigen zu Reisekosten nach Washington

+ Merkels Kalkül? Publizist Grosz: „Sie wollte die Unterwanderung!“

+ Merkels Erbe? Zwei Messerattacken in 24 Stunden – Wien schockiert

+ Wahl in Ludwigshafen nur mit Systemkandidaten: AfD-Politiker Paul bleibt ausgeschlossen

+ Schockierend: Krebs bei jungen Menschen explodiert – nach Covid-Injektion!

+ Chinas Transhumanismus: Babys aus dem Brutkasten-Roboter

+ „Merkels Werk – unser Untergang“: Autor Gerald Grosz im Interview

Quelle: AUF1