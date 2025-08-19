Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nachrichten AUF1 vom 19. August 2025

Freigeschaltet am 19.08.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Bernhard Riegler (2025)
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Eiskalter Empfang: Trump ignoriert Merz im Weißen Haus
+ Europa am Rand: In Washington abserviert – von Moskau verhöhnt
+ Grüne & FDP gegen Frieden? Neue Forderungen nach Waffen und Sanktionen
+ Pinscher bellen, Großmächte handeln: EU nur noch Zuschauer im Ukraine-Deal
+ Trotz Friedensgesprächen: Bundeswehr drillt Kommunen für den Ernstfall
+ Teure Bedeutungslosigkeit: Merz und von der Leyen schweigen zu Reisekosten nach Washington
+ Merkels Kalkül? Publizist Grosz: „Sie wollte die Unterwanderung!“
+ Merkels Erbe? Zwei Messerattacken in 24 Stunden – Wien schockiert
+ Wahl in Ludwigshafen nur mit Systemkandidaten: AfD-Politiker Paul bleibt ausgeschlossen
+ Schockierend: Krebs bei jungen Menschen explodiert – nach Covid-Injektion!
+ Chinas Transhumanismus: Babys aus dem Brutkasten-Roboter
+ „Merkels Werk – unser Untergang“: Autor Gerald Grosz im Interview

Quelle: AUF1

