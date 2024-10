Nachrichten AUF1 vom 31. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

+ Exklusiv: Ungarns Premier Viktor Orbán: Verschwörung der EU gegen Ungarn!

+ Lügen und dubiose Quellen – So hämisch reagieren die Medien auf Facebook-Verbot von AUF1

+ Zuseher wenden sich reihenweise ab – Deshalb konsumieren immer mehr Österreicher alternative Medien

+ Ampel leugnet Post-Vac-Syndrom – MWGFD-Vize Weikl: Armseliger Versuch, Impfschäden zu vertuschen

+ Mehr Behandlungsfehler von Ärzten – wegen Covid-Injektion?

+ Erster US-Bezirk zieht Corona-Injektionen zurück

+ Wird Kennedy nun Trumps Gesundheitsminister?

+ Ex-UN-Beamter Alfred de Zayas: „Harris ist der Deep State in Person“

+ Bestätigt: Wagenknecht wird nicht gegen Thüringer BSW vorgehen

+ Reformation 2.0: Der Widerstand steht zusammen

+ Eingereist und abgetaucht – So viele Kriegsverbrecher ließ Faeser nach Deutschland

+ Sozialleistungen: 6.000 Euro monatlich für achtköpfige Asylfamilie in der Steiermark

+ Meinungsfreiheit in Gefahr: Auch Polen schließt sich Zensurinitiative an

+ „Historische Geste“ – Friedens- und Freiheitsbewegung reichen sich die Hand

+ Professor Sönnichsen: „Zulassungsstudien werden immer von der Industrie durchgeführt“

+ Online-Kongress: Wie können wir das Herz gesund halten – und heilen?

+ Berlin cancelt Udo Lindenberg – Und so redet sich das Humboldt Forum jetzt raus

+ Kabarettist Uli Masuth: „Diese absurde Wirklichkeit ist nur noch mit Humor zu ertragen“

Quelle: AUF1