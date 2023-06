Michael Ballweg: „Wir haben eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit“

Am vergangenen Pfingstwochenende fand am geschichtsträchtigen Hambacher Schloss in der Pfalz eine Große Kundgebung unter dem Motto „Deutschland steht auf“ statt. Dabei wurde der Demokratiepreis 2023 an Querdenken-Gründer Michael Ballweg verliehen. Dieser wurde in der Corona-Zeit zum Symbol staatlicher Willkür gegen Andersdenkende, insbesondere durch seine politisch motivierte U-Haft in Stuttgart-Stammheim. Daniel Matissek hat mit Michael Ballweg gesprochen.

