Nachrichten AUF1 vom 13. Oktober 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Brennpunkt Bahnhof: Hier sind Deutsche nicht mehr sicher

+ Importiertes Problem: „Jugendkriminalität” massiv angestiegen - Anzeigen

gegen Syrer vervierzigfacht

+ Arbeitsmarkt statt Abschiebung: So sollen illegale Migranten legalisiert werden

+ EU führt Gesichtserkennung an Grenzen ein: Bald auch gegen das eigene Volk?

+ NATO-Manöver „Steadfast Noon“: Bundeswehr übt Atomwaffeneinsatz

+ Per Los in den Krieg? Union und SPD einigen sich auf Wehrdienst-Kompromiss

+ Trauriger Rekord: Deutschland auf Insolvenz-Höchststand

+ Trump schließt Mega-Deal mit AstraZeneca – nächster Schulterschluss mit Big

Pharma?

+ Alle Geiseln freigelassen: Hält der Friede in Gaza?

+ Publizistin Sommerfeld: Kindern müssen positive Werte vorgelebt werden

Quelle: AUF1