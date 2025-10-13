Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Nachrichten AUF1 vom 13. Oktober 2025

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Brennpunkt Bahnhof: Hier sind Deutsche nicht mehr sicher
+ Importiertes Problem: „Jugendkriminalität” massiv angestiegen - Anzeigen
gegen Syrer vervierzigfacht
+ Arbeitsmarkt statt Abschiebung: So sollen illegale Migranten legalisiert werden
+ EU führt Gesichtserkennung an Grenzen ein: Bald auch gegen das eigene Volk?
+ NATO-Manöver „Steadfast Noon“: Bundeswehr übt Atomwaffeneinsatz
+ Per Los in den Krieg? Union und SPD einigen sich auf Wehrdienst-Kompromiss
+ Trauriger Rekord: Deutschland auf Insolvenz-Höchststand
+ Trump schließt Mega-Deal mit AstraZeneca – nächster Schulterschluss mit Big
Pharma?
+ Alle Geiseln freigelassen: Hält der Friede in Gaza?
+ Publizistin Sommerfeld: Kindern müssen positive Werte vorgelebt werden

Quelle: AUF1

