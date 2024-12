Systemkritiker: Trotz Hetze und Verfolgung nicht zu stoppen!

Lagebesprechung AUF1: Ein falsches Wort und es droht Hausdurchsuchung? Wer das System kritisiert, wird verleumdet und verfolgt. Davon können Martin Sellner und Kayvan Soufi-Siavash ein Lied singen. Und dennoch wenden sich immer mehr Menschen von der etablierten Politik und den Medien ab. Der Gesinnungsterror führt für das System nicht zum gewünschten Erfolg. Doch welche Mechanismen sind besonders bedrohlich und was hält die Herrschenden noch an der Macht? Und wie wird die Verfolgung von Freigeistern noch gesteigert werden? Und welche Chancen ergeben sich gerade in dieser Druckphase?

Darüber diskutieren mit Soufi-Siavash und Sellner die Soziologin und Journalistin Elsa Mittmannsgruber und Fürstin Elisabeth von Waldburg-Wolfegg und Waldsee. Ein zentrales Thema in dieser brisanten „Lagebesprechung AUF1“ ist das Prinzip der Strippenzieher: Teile und herrsche. Doch wann soll man einig sein? Und wie kann man die Spaltung überwinden und persönliche oder ideologische Differenzen hinten anstellen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen? Sind Framing-Begriffe wie „Verschwörungstheoretiker“ oder „Rechtsextremer“ bereits stumpf geworden oder entfalten diese durchaus noch eine unglaubliche Wirkung? Die Diskussionsteilnehmer heute bei AUF1 unter der Leitung von Nico Schott sind sich nicht immer einig, aber sie wollen zeige, wie es ohne Gewalt und Hass gehen kann: Sie setzen sich an einen Tisch und sie sprechen miteinander. Das neue Buch „Rechtsextrem? Oder: Unkorrekt, aber richtig!“ von Elsa Mittmannsgruber finden Sie hier: https://www.auf1.shop/products/rechtsextrem-oder-unkorrekt-aber-richtig Das neue Buch „Die Macht der Propaganda“ von Kayvan Soufi-Siavash finden Sie hier: https://www.auf1.shop/products/die-macht-der-propaganda Das Buch „Remigration“ von Martin Sellner finden Sie hier: https://www.auf1.shop/products/remigration Quelle: AUF1