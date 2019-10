In der ProSieben Premiere "Rogue One: A Star Wars Story" stehlen die Rebellen die Pläne des Todessterns

Eines der größten Rätsel des Star-Wars-Universums wird endlich gelöst: Wie gelangten die Pläne des Todessterns vor den Ereignissen von "Episode IV" in die Hände der Rebellen-Allianz? In "Rogue One" erzählt "Godzilla"-Regisseur Gareth Edwards, wie eine bunt zusammengewürfelte Bande um die toughe Jyn (Felicity Jones) auf eine selbstmörderische Mission zum Wüstenmond Jedha aufbricht.

Um dem skrupellosen, imperialen Chef-Entwickler Kennic (Ben Mendelsohn) die Konstruktionsunterlagen der gewaltigsten Waffe des Universums zu entreißen, muss sich Jyn jedoch ihrer eigenen, traumatischen Vergangenheit stellen: Ihr Vater Galen (Mads Mikkelsen), selbst ein genialer Konstrukteur, wurde vor vielen Jahren von Kennic in seine Dienste gezwungen, nachdem Jyns Mutter vor ihren Augen erschossen wurde ... ProSieben zeigt "Star Wars: A Star Wars Story" am Sonntag, 6. Oktober 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.

"Rogue One: A Star Wars Story" (OT: "Rogue One: A Star Wars Story") Am Sonntag, 6. Oktober 2019, um 20:15 Uhr Zum ersten Mal im Free-TV USA 2016 Genre: Action Regie: Gareth Edwards Quelle: ProSieben (ots)



