Nachrichten AUF1 vom 2. Juni 2023

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Dr. Alina Lessenich über Folgen der Covid-Impfung: „Das medizinische System muss umgebaut werden“

+ EU: Brüssel bekämpft Ungarns eigenständigen Weg weiterhin mit fadenscheinigen Argumenten

+ „Wir haben eine massive Einschränkung der Meinungsfreiheit“ - Michael Ballweg im AUF1-Gespräch

+ Prof. Hans-Peter Schwöbel: Einwanderung für Migranten „sehr lukratives Geschäft“

+ WHO & Nestlé: Jahrzehntelange Manipulation von stillenden Müttern

+ Deutschland: „Queer-Beauftragter“ fordert Geschlecht täglich wechseln zu dürfen

+ Lieferkettengesetz - mit moralischem Wirtschaften in den Sozialismus

+ Die gute Nachricht: Lieblingsplatzerl in Böhmen - Krumau an der Moldau

Kurzmeldungen:

+ Nigel Farage warnt vor Pandemievertrag

+ Mehr Zwang, für "freiwilligen" Klimaschutz

+ Schweizer Polizei enttarnt tausende pädophile Kriminelle

+ Schwarz-Rot-Gold: "Stolzmonat" statt "Pridemonth"

+ Raketenwerfer für mexikanische Drogenkartelle

Quelle: AUF1