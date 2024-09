Nachrichten AUF1 vom 16. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ AUF1 kontrolliert Faeser – Von wegen Grenzkontrollen: Bei Stettin fließt der Verkehr

+ AUF1 kontrolliert Faeser – Inszenierung in Frankfurt: Die Oderbrücke wird zur Wahlkampfbühne

+ Hochwasser in Österreich: Ist das wirklich der Klimawandel?

+ Nach AUF1-Interview: Impf-Rebell Bittner in Haft

+ WEF gibt zu: Bei Covid ging es um Gehorsam – nicht um Gesundheit

+ Nun soll Künstliche Intelligenz „Verschwörungstheoretiker“ therapieren

+ Endspurt vor Wahl in Brandenburg – Systemmedien verlieren jede Zurückhaltung

+ Clan-Kriege in Deutschland? Schüsse in Berlin – Explosion in Köln

+ Nationalität verschwiegen: Wer waren die Folterknechte aus dem Allgäu?

+ Jörg Urban (AfD Sachsen): „Migration – Einigung mit CDU möglich“

+ US-Wahlkampf eskaliert: Wieder Schüsse auf Trump

Quelle: AUF1