Staatsrechtler Ulrich Vosgerau: Moderner Totalitarismus wird durch Medien vermittelt

Neben Zensurmaßnahmen bei Telegram und anderen sozialen Plattformen gibt es noch weitere Faktoren, die an autoritäre Regime erinnern. Welche das sind – und was alte und neue totalitäre Regime unterscheidet, erklärt der Staatsrechtler Dr. Ulrich Vosgerau gegenüber AUF1. Wesentliche Vorarbeit zur Zensur in Deutschland leistete bereits das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz des damaligen SPD-Justizministers Heiko Maas.

Quelle: AUF1