Autor Heiko Schöning: Wahlen vorgezogen – damit nichts nächsten Lockdown stört

Nach Großbritannien werden nun auch in Frankreich die Wahlen vorgezogen – und für Deutschland wird in Medien bereits darüber diskutiert. Was könnte dahinterstecken? Und für wie gefährlich hält Heiko Schöning die neuerliche Panikmache mit dem Vogelgrippe-Virus? Der Arzt und Autor im exklusiven Interview.

