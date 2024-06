Nachrichten AUF1 vom 18. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Dieser Bericht verändert alles: Ließ Netanjahu den Hamas-Angriff geschehen, um Gaza zu zerstören?

+ Diesen schweren Vorwurf erheben Menschenrechtler jetzt gegen den Witzschel-Richter

+ Skandal-Urteil gegen Maskenärztin: Wenn Richter offiziellen Lügen aufsitzen…

+ Skandal“, „Schande“, „Rechtswidrig“: So groß ist die Empörung nach dem Witzschel-Urteil

+ Ertappt! AUF1 zeigt Ihnen, wo Faesers Grenzkontrollen wieder einmal leere Versprechen sind

+ Chefredakteur Machl: „Die Gruppe der Briefwähler kann keine völlig andere Zusammensetzung haben“

+ Amtsmissbrauch: So lange müsste Gewessler ins Gefängnis – Wackelt jetzt auch Koglers Stuhl?

+ Gleich 13 Fragen zum Verfassungsschutz will Bayerns Landesregierung auf keinen Fall beantworten

+ Wenn dieser Staatsanwalt sich durchsetzt, rollt eine Lawine von Klagen gegen Pfizer

+ Nach Fake News – Diese Frage will Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin AUF1 nicht beantworten

+ Abschiedsfeier im „Reiwerle“: Kult-Treff des Corona-Widerstands schließt für immer die Pforten

Quelle: AUF1