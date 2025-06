Nachrichten AUF1 vom 18. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Natalie Ziske.

Dies sind die Themen:

+ Demokratie unter Druck: Brüssels Plan wird greifbar – schon heute neue Hinweise

+ Waffenrecht verschärft – Behörden bekommen weitreichende Befugnisse

+ Nach Waffenrecht auch digitale Zügel straffer – Social-Media-Verbot für

Jugendliche?

+ Totalüberwachung rückt näher: Regierung beschließt Messenger-Trojaner

+ Mann fürs Grobe? Ex-Richter wird Geheimdienstchef in Brandenburg

+ Geheimdienst gegen Kandidat? Neue Vorwürfe nach polnischer

Präsidentschaftswahl

+ Poller gegen den Terror? Volksfeste im Ausnahmezustand

+ Leblose 17-Jährige in Wien aufgefunden: Syrer-Gruppe unter Verdacht!

+ Asylgrund entfallen, Bürgerkrieg vorbei – und trotzdem dürfen 700.000 Syrer

bleiben?

+ Heiko Schöning: Trump droht wie ein Mafiaboss

+ Iran verschärft Drohungen: Teheran spricht von „unvergesslicher Überraschung“

+ Auch Merz stimmte zu: G7-Gipfel billigt Gewalt in Gaza

Quelle: AUF1