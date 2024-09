Björn Höcke zu Wahlsieg: „Es wird kein 'Weiter so' für die Kartell-Parteien geben“

Mit 32,8 Prozent der Stimmen ist Björn Höcke am gestrigen Wahltag als klarer Sieger aus der Landtagswahl in Thüringen hervorgegangen. Sein Landesverband hat auch zum ersten Mal die sogenannte Sperrminorität gewonnen, mit der eine Zwei-Drittel-Mehrheit der Systemparteien verhindert wird. „Die Menschen wollen Veränderung. Sie haben mit der AfD Veränderung gewählt“, sagte Höcke gestern im Interview mit AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.

Der Wahlausgang sei „ein gewaltiger Schritt nach vorne“, so Höcke. Auch im Wahlerfolg des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW erreichte 15,8 Prozent in Thüringen) sieht er eine Absage an das Parteien-Kartell.

Quelle: AUF1