Nachrichten AUF1 vom 14. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1", präsentiert von Thomas Eglinski.

+ Deshalb droht jetzt die Totalüberwachung im Netz – Landen die Daten direkt bei den Geheimdiensten?

+ Abgeordneter Schmiedlechner zu politischer Agenda: „Landwirtschaft soll zerstört werden“

+ Österreichische Wirtschaft am Boden – Verantwortliche werden mit Posten belohnt

+ Protest gegen NATO-Hauptquartier in Rostock: „Ich könne heulen, wenn ich daran denke“

+ Licht und Schatten: Trumps Kabinett nimmt Gestalt an

+ Aus falschem Respekt: AUF1 weiß, wie viele Länder nicht aus dem Kirchenasyl abschieben

+ Schweiz: Bundesrat lehnt Rückerstattung von Covid-Strafen ab

+ FPÖ-Abgeordneter Hauser zu Pandemievertrag: „10 Monate Zeit – um WHO-Pläne abzuwenden“

+ Impfkritiker Costa zu E-Impfpass: „Perfektes Werkzeug zu digitaler Fußfessel“

+ Was sagt Friedrich Merz dazu? CDU setzt Gendersprache durch

