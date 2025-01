Nachrichten AUF1 vom 14. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Mega-Skandal: Wurden die Todes-Chargen auf ganz Deutschland verteilt – anstatt sie zu stoppen?

+ Aufgedeckt: So viel Staatsgeld bekommt NGO von Grünen-Politikerin

+ Anklage erhoben: Antifa-Schlägern von Budapest drohen 24 Jahre Haft

+ Befehl von „ganz oben“: Musste Sachsens Polizei der Antifa-Gewalt in Riesa tatenlos zusehen?

+ Anwalt Vosgerau klagt Correctiv: Ging bei „Potsdam-Skandal“ nur um Wort „Remigration“

+ Desaströs: mRNA-verseuchtes Fleisch – mit unbekannten Folgen!

+ WEF: Fast Hälfte aller Unternehmen will Mitarbeiter durch KI ersetzen!

+ LGBTQ: AUF1 weiß, wie viel Geld Bayern für Queer-Kabarett ausgibt

Quelle: AUF1