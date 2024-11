Merkels Memoiren – Das würde Ihnen die ewige Kanzlerin niemals verraten

Angela Merkel ist zurück auf der Bühne. Am Dienstag stellte die Altkanzlerin im Deutschen Theater in Berlin ihre Memoiren vor. Aus Sicht von Kritikern ein Buch ohne jede Selbstkritik. Wer etwas über die wahren Hintergründe dieser verhängnisvollen Kanzlerin und ihre DDR-Vergangenheit erfahren will, findet die Antworten in einer ebenfalls 2024 erschienenen Merkel-Biographie. Unter dem Titel „Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam“ hat Herausgeber Gerold Keefer eine kritische Bestandsaufnahme von Merkels Karriere und ihrer Kanzlerschaft vorgelegt.

Daniel Matissek hat Gerold Keefer zum Interview getroffen. Das schonungslose Buch „Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam“ von Gerold Keefer hier bestellen ( https://www.auf1.shop/products/die-kanzlerin-die-aus-der-kaelte-kam ) Quelle: AUF1