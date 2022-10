WDR mediagroup, Release Company präsentiert: Die Besucher erstmals als digital restaurierte Sammleredition ab 4. November 2022

"233 Drehtage waren nötig; um ein weiteres Werk des PAN TAU-Teams Jindrich-Polak/Ota Hofman zu schaffen. Und es hat sich gelohnt"

Winfrid Gerhards, Handbuch der phantastischen Fernsehserien

Mit "Die Besucher" findet die von der Release Company liebevoll ausgewählte und restaurierte Reihe tschechischer Serienjuwelen einen krönenden Abschluss. Die Science-Fiction-Fernsehserie aus dem Jahr 1983 zählt sicher zu den skurrilsten und lustigsten Zeitreise-Weltrettungsabenteuern. Kindgerecht und sehr unterhaltsam werden auch heute noch aktuelle und relevante Themen wie künstliche Intelligenz oder Überwachung in altbekannter tschechischer Qualität behandelt: Geradezu prophetisch mutet die ihr zugrundeliegende Vision des Jahres 2484 an, in der die Menschheit von einem Computer (dem Zentraldenker) in allen Entscheidungen beraten wird. "Die Besucher" ist ein großer Spaß für alle Science-Fiction-Fans, ein weiteres Highlight für alle Fans von "Pan Tau" und "Die Märchenbraut" und ein heißer Tipp für alle, die mal wieder in Kindheitserinnerungen schwelgen wollen.

Die Sammler-Edition mit der kompletten Serie überzeugt mit digital restaurierten Bildern und mit dem im Bonusmaterial enthaltenen Bonusfilm "Besuch bei den Besuchern" (30 Minuten), einer Trailershow tschechischer Kinderklassiker und einem Booklet mit exklusiven Hintergrundinformationen.

Wir schreiben das Jahr 2484. Die Menschheit lebt vereint unter einer gemeinschaftlichen Regierung, wird von einem Computer in allen Entscheidungen beraten (dem Zentraldenker) und hat so ziemlich alle Unannehmlichkeiten wie Hunger, Krankheiten und Kriege hinter sich gelassen. Nur eine Tatsache droht die Idylle zu gefährden: der bevorstehende Zusammenprall der Erde mit einem Kometen. Um die Menschheit zu retten, macht sich der Akademiker Filip mit drei weiteren Mitstreitenden wagemutig auf eine Expedition in das Jahr 1984. Ihr Ziel ist es, eine verschollene Formel zur Verschiebung von Welten im Raum aufzuspüren. Der ursprünglich nur für wenige Stunden geplante Ausflug in die Vergangenheit verlängert sich plötzlich unvorhergesehen, als das Team um Akademiker Filip gezwungen ist, sich in einer Welt voller Gefahren und fremdartiger Sitten und Gebräuche unauffällig an die Fersen von Adam Bernau, dem Erfinder der rettenden Formel, zu heften.

Die DVD- und Blu-ray-Sammler-Edition umfasst alle Episoden der beliebten Serie!

Quelle: WDR mediagroup GmbH (ots)