Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen AUF1 hat neues Spendenkonto in Ungarn! Die nächsten Monate sind entscheidend!

AUF1 hat neues Spendenkonto in Ungarn! Die nächsten Monate sind entscheidend!

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 08:00 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die Mächtigen wollen Krieg und Great Reset. Wir wollen Frieden und Freiheit! „Gerade jetzt ist es entscheidend, die Aufklärungsarbeit von AUF1 zu stärken! Wir können nur mit Ihrer Hilfe durchhalten,“ wendet sich AUF1-Chef Stefan Magnet an die AUF1-Zuschauer. Er berichtet von der sensationellen Wendung, wie der Konto-Kündigungsvorgang in Ungarn rückgängig gemacht wurde. Und warum gerade jetzt die Aufklärungsarbeit so wichtig ist.

Die neue Kontonummer bei der MBH Bank in Budapest finden Sie hier: Empfänger: Verein für basisgetragene, selbstbestimmte, pluralistische und unabhängige Medienvielfalt IBAN: HU21 1030 0002 1379 6127 0002 4888 BIC: MKKBHUHB https://auf1.tv/unterstuetzen AUF1 bedankt sich von Herzen für Ihre Treue und Ihre Unterstützung! Nur gemeinsam können wir das Ruder herumreißen.

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte ruhte in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige