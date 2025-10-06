AUF1 hat neues Spendenkonto in Ungarn! Die nächsten Monate sind entscheidend!

Die Mächtigen wollen Krieg und Great Reset. Wir wollen Frieden und Freiheit! „Gerade jetzt ist es entscheidend, die Aufklärungsarbeit von AUF1 zu stärken! Wir können nur mit Ihrer Hilfe durchhalten,“ wendet sich AUF1-Chef Stefan Magnet an die AUF1-Zuschauer. Er berichtet von der sensationellen Wendung, wie der Konto-Kündigungsvorgang in Ungarn rückgängig gemacht wurde. Und warum gerade jetzt die Aufklärungsarbeit so wichtig ist.

Die neue Kontonummer bei der MBH Bank in Budapest finden Sie hier: Empfänger: Verein für basisgetragene, selbstbestimmte, pluralistische und unabhängige Medienvielfalt IBAN: HU21 1030 0002 1379 6127 0002 4888 BIC: MKKBHUHB https://auf1.tv/unterstuetzen AUF1 bedankt sich von Herzen für Ihre Treue und Ihre Unterstützung! Nur gemeinsam können wir das Ruder herumreißen. Quelle: AUF1