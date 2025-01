Nachrichten AUF1 vom 10. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Sie tun es wirklich! Offizielle Ermittlungen wegen Weidel-Musk-Gespräch

+ Wut über Skandalurteil: „Richterin sollte Arbeitsplatz wechseln“

+ Umfrage-Hammer: FPÖ geht mit 39 Prozent in die Verhandlungen

+ Anti-FPÖ-Demo in Wien: Das letzte Aufgebot der Linken

+ Droht nun das Böllerverbot? Jetzt sprechen die Bundesländer bei AUF1

+ Krebsgefahr: US-Behörde vertuscht eigene Ergebnisse zu DNA-Verunreinigung in Pfizer-Injektion

+ Impfrebell Bittner ist frei: So feierten seine Freunde direkt vor dem Knaster nach knapp vier Monaten endlich aus der Haft entlassen. AUF1 konnte das e

+ Gefährliche Operation in der Ostsee: Plant die NATO eine Blockade russischer Häfen?

+ Migration, Diskriminierung, Queer... Das ist die endlose Liste der Berliner Beauftragten

Quelle: AUF1