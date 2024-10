Nachrichten AUF1 vom 28. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Nach Rosenkranz-Interview: Nazi-Hammer gegen AUF1

+ „Schweinerei“: Bevölkerung spricht Klartext zur politischen Situation in Österreich

+ Ungarns Außenminister Szijjártó zu Österreich: „Sehr sonderbar: Wahl-Gewinner bekommt nicht die Chance, Regierung zu bilden“

+ Sendeschluss für Staatsfunk? – Erstes Land in Europa dreht Systemsender den Geldhahn zu

+ Arbeiter zahlen Zeche für grüne Transformation – Volkswagen schließt mindestens drei Werke

+ Bevölkerungsreduktion? Erkrankungen der Geschlechtsorgane seit Covid-Injektion massiv gestiegen

+ Für Frieden und Freiheit – Dresdner wollen nicht in fremden Kriegen bluten

+ Koalitionsverhandlungen in Brandenburg: Gibt das BSW seine Friedenspolitik für Ministersessel auf?

+ Richtig gemein – So viele Medaillen hat die Queerlobby Frauen schon gestohlen

+ 18 Monate Haft – Britischer Patriot Tommy Robinson verurteilt

Quelle: AUF1