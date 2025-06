„Marktcheck checkt“ erstmals im MDR: Große Marken im Härtetest

Das MDR-Team des Verbraucherformats „Marktcheck checkt“ hat zwei Marktführer aus dem deutschen Einzelhandel unter die Lupe genommen. Bei Elektrofachmärkten ist es die Kette MediaMarktSaturn und bei den Baumärkten BAUHAUS. Die Ergebnisse dieser teils spektakulären Tests präsentiert das MDR-Fernsehen am 1. und am 29. Juli um 20.15 Uhr in zwei neuen Ausgaben von „Marktcheck checkt“.

Es sind die beiden ersten Filme des MDR für die Verbraucherreihe. Die Filme stehen nach Ausstrahlung ein Jahr in der ARD Mediathek zum Abruf bereit.

„Marktcheck checkt“ am 1. Juli stellt die Elektronikfachmarktkette MediaMarktSaturn auf den Prüfstand. Das Unternehmen ist nicht nur in Deutschland die größte Elektrofachmarktkette, sondern auch in Europa. „Otto-Normal-Verbraucher“ und Experten vergleichen Preise und Qualität von Eigenmarken-Produkten wie TV-Geräten, Akkustaubsauger, Bluetooth-Boxen und Haartrockner. Zudem testen sie Serviceangebote wie Expresslieferung und personalisierte Beratung. Ein Preisvergleichsportal hat Daten analysiert und weiß, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, bei MediaMarktSaturn den günstigsten Preis zu bekommen. Handels- und Marketing-Experten bewerten die aktuelle Strategie von MediaMarktSaturn, das Image „Geiz ist geil“ hinter sich zu lassen und als Branchenriese auch in der Zukunft noch eine relevante Rolle im Einzelhandel zu spielen. Die Sendung klärt auch, wie es um die Zukunft der Marke „Saturn“ in Deutschland stehen könnte.

Am 29. Juli ist das MDR-Team in Deutschlands dem Umsatz nach größter Baumarktkette unterwegs: 2023 hat BAUHAUS den Mitbewerber OBI auf den zweiten Platz verdrängt. Getestet hat „Marktcheck checkt“ beispielsweise die Qualität von Blumenerde, Fassadenfarbe und Schwerlastregalen. Die Ergebnisse wurden mit denen der Produkte der Mitbewerber verglichen. Teilweise waren es spektakuläre Extremtests. So hat beispielsweise die Feuerwehr mit einem Wasserstrahl die Haftung der Farbe an der Wand getestet. Bei einem der Service-Checks haben Heimwerkerprofis aus Magdeburg zudem geprüft, ob die Bauhaus-App eine Hilfe bei der Suche nach einem bestimmten Produkt im Baumarkt ist.

