Rauchverbot im Freien: Das halten die Berliner davon

Die EU schlägt vor, das Rauchverbot auch im Freien auszuweiten. So sollen künftig Schwimmbäder, Spielplätze und bestimmte Parks davon betroffen sein. Damit wolle man Kinder besser schützen, heißt es in der Begründung. AUF1 wollte von den Berlinern wissen, was sie davon halten.

Die EU schlägt vor, das Rauchverbot auch im Freien auszuweiten. So sollen künftig Schwimmbäder, Spielplätze und bestimmte Parks davon betroffen sein. Damit wolle man Kinder besser schützen, heißt es in der Begründung. AUF1 wollte von den Berlinern wissen, was sie davon halten. Quelle: AUF1