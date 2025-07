Nachrichten AUF1 vom 11. Juli 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Von der Leyens Schattenregierung? Eine alte Vertraute kehrt zurück

+ Merz erklärt Diplomatie für gescheitert: So reagiert Weidel auf die Kriegsrhetorik des Kanzlers

+ Messenger-Überwachung kommt – aber jetzt schlägt ein Journalist zurück

+ „Digitale Identität“ in Afrika: Wie Ruanda zur Blaupause für Kontrolle wird

+ Konferenz in Genf: UNO will Künstliche Intelligenz für Great Reset einsetzen

+ Unions-Rebellen erzwingen Koalitionskrach: Merz und Spahn stoppen Richterwahl

+ Wahl in Sachsen manipuliert? Stimmen-Skandal landet vor Verfassungsgericht

+ 88 Hausdurchsuchungen wegen Masernimpfpflicht!

+ Impftyrannei! So sollen alle Kinder zur Masern-Spritze gezwungen werden

+ Kopftuch-Streit in Eschenbach: Schweizer Eltern stoppen Kopftuch-Lehrerin

+ Berlin bereitet Weg für Kopftuch im Klassenzimmer – Polizei und Justiz könnten folgen

+ „Corona-Maßnahmen haben Kinderseelen gebrochen“ – FPÖ deckt brisante Zahlen auf

