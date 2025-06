COMPACT-Verbot: Aufarbeitung des Verbotsskandals beginnt

Am Dienstag beendete das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig den Verbotsprozess gegen das Compact-Magazin. Doch der Skandal ist mit dem Prozess möglicherweise nicht beendet. In Potsdam lud am Mittwoch die AfD-Fraktion zur Pressekonferenz in den Landtag. Mit dabei waren neben Fraktionschef Christoph Berndt unter anderem COMPACT-Chefredakteur Jürgen Elsässer und sein Anwalt Laurens Nothdurft. Gab es nun eine große Siegesfeier vor den Kameras der Systemmedien?

Hören Sie dazu AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens. Quelle: AUF1