Nachrichten AUF1 vom 29. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Asyl-Showdown im Bundestag: Heute ist die Brandmauer gefallen!

+ Offener Brief an die CDU: So klammert sich die SPD an die Brandmauer

+ Alice Weidel (AfD): Sofort aus WHO, Klima-Abkommen und EU-Asylsystem austreten!

+ Kornelia Kirchweger: Nun sprengt Trump die linksextreme Politik der EU!

+ Jetzt werden freie Medien bei Pressekonferenzen im Weißen Haus zugelassen

+ Farben-Putsch in der Slowakei? Diese E-Mail verrät den Soros-Plan

+ Gedenken an Boris Pfeiffer – Augenzeugin: Auch ich wurde von der Polizei am Helfen gehindert

+ Dominik Nepp (FPÖ) stellt klar: Kein Abrücken von der Corona-Aufarbeitung

+ So will die Justiz von Migrantenmord an CDU-Politiker ablenken

+ Islamist aus Österreich begeht Terroranschlag in Saudi-Arabien: „Hier ist etwas faul“

+ Elsa Mittmannsgruber: Horror-Mord von Aschaffenburg: Wie viele Opfer braucht es noch?

Quelle: AUF1