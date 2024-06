Nachrichten AUF1 vom 13. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Exklusiv: Maximilian Krah sagt bei AUF1, in welchem Fall die AfD schlicht überflüssig wäre

+ Damit hätte niemand gerechnet -- AUF1 weiß exklusiv, welche europäische Rechtspartei in eine Fraktion mit der AfD will

+ Düstere EU-Pläne: Bezeichnung „Gen-Spritze“ soll verboten werden

+ Pressefreiheit in Gefahr – In dieser Stadt prügelt die Antifa besonders oft auf Journalisten ein

+ Schockmoment: Als dieser Berliner Selenskyj sah, kamen plötzlich 100 Polizisten

+ Kommandozentrale Uedem – Explodieren in dieser Kleinstadt die ersten Atombomben des Dritten Weltkriegs?

+ Epidemiologe Dr. Wodarg: „Die WHO bestimmt, was Gesundheit und Krankheit sind“

+ So kennen wir die EU – Erst warten sie die Wahlen ab, dann reden sie über Masseneinwanderung

+ Noch mehr Taschengeld für Asylbewerber? Diese Antwort aus Thüringen lässt kaum Zweifel

Quelle: AUF1