Nachrichten AUF1 vom 30. April 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Andreas Retschitzegger.

Dies sind die Themen:

+ Nächster Schlag des Systems: Technische Angriffe auf alternative Medien

+ Verurteilung von Corona-Kritiker bestätigt

+ Tierärztin Strom abgedreht – weil sie kein Smartmeter will

+ Von den Systemmedien in die Regierung: Neuer Regierungssprecher setzt Tradition fort

+ Great Reset: Könnte ein längerer Blackout ins digitale Gefängnis führen?

+ So gefährlich sind Antibiotika für Kinder

+ Eklat im TV – Rumänischer Präsidentschaftskandidat: Annullierung der Wahl war rechtswidrig!

+ Angriff in nächsten 24 Stunden: Eskaliert nun der Konflikt zwischen Indien und Pakistan?

+ Brandmauer gefallen: Asylnotstand in sächsischer Stadt ausgerufen

+ Linksextremismus in Österreich: Straftaten steigen, Innenminister mauert

Quelle: AUF1