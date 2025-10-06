Mut Ärztin & KI einig: Skandal im Gesundheitssystem

„Unser Gesundheitssystem ist am Zusammenbrechen“, sagt Dr. Nina Pszolla. Die Bürger leisten immer mehr Abgaben, doch das Geld versickert in der Industrie. Darüber hinaus bedienen sich korrupte Politiker am Steuergeld der Bürger und stopfen sich die Taschen voll, während ein massives Ärzte Bashing betrieben wird. „Es ist mehr als ein Skandal, es ist skrupellos“, macht die Mut Ärztin deutlich. In der neuen Ausgabe von Thomas Eglinski AUF1 wird einmal mehr Klartext gesprochen, aber auch über konkrete Lösungen für das Gesundheitssystem gesprochen.

Mut Ärztin & KI einig: SKANDAL IM GESUNDHEITSYSTEM Quelle: AUF1