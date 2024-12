„Szenario 2025“: Erstes Planspiel der Freiheitsbewegung

Der nächste Angriff des Systems auf die Freiheit kommt – bestimmt! Doch dieses Mal sind wir vorbereitet. Denn die Lektionen aus der Corona-Plandemie wurden gelernt. Das zeigt das erste, prominent besetzte Planspiel des Widerstands in Prag eindrucksvoll. So wie das System seine Angriffe auf die Menschheit lange im Voraus plant, so plant nun auch die Freiheitsbewegung ihre Antwort darauf. Wenn Sie wissen wollen, mit welchen zum Teil überraschenden Methoden eine nächste Plandemie abgewehrt werden kann und was etwa Markus Krall mit „delegitimieren“ meint, ist dieses Video ein Muss!

Dies ist die hochkarätige Besetzung aus Juristen, Analysten, Aktivisten, Mediziner und Medienfachleute: Michael Ballweg, Karl Hummitzsch, Martin Rutter, Frank Höfer, Florian Machl, Stefan Magnet, Elias Sasek, Kayvan Soufi-Siavash, Paul Hampel, Dr. Markus Krall, Ernst Wolff, Beate Bahner, Dr. Alexander Christ, Ralf Ludwig, Dr. Georg Prchlik, Markus Haintz, Prof. Sucharit Bhakdi, Dr. Maria Hubmer-Mogg, Dr. Hannes Strasser, Heiko Schöning. Freiheit gibt es nicht geschenkt! Das Alternativ-WEF ist nur durch Ihre Unterstützung möglich. Helfen Sie jetzt mit Ihrer Spende beim Aufbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt: IBAN: HU43 1030 0002 1379 6127 0001 4889 BIC: MKKBHUHB https://auf1.tv/unterstuetzen Quelle: AUF1