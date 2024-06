Nachrichten AUF1 vom 28. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Sabine Petzl.

Dies sind die Themen:

+ Nach Debatten-Debakel in den USA: Pures Entsetzen bei den Demokraten – Wird Biden ausgetauscht?

+ Kommt globaler digitaler Impfpass? „Kein Konto, Arbeiten, Einkaufen ohne Impfungen“

+ Ex-Grüne Madeleine Petrovic: Die ORF-Zwangsgebühr „kann so nicht bleiben“

+ Jetzt auch Hessen betroffen – Neue Details zur Zusammenarbeit von ARD und Geheimdienst

+ Thüringens Innenminister Maier gibt zu: Freistaat bereitet Radiosender auf Kriegsbetrieb vor

+ So dreist ist er vor Gericht – Sundermeyer träumt von Rundfunkbehörde

+ In Portugal ging er nach einer Korruptionsaffäre… – Das ist von der Leyens neuer Ratspräsident

+ Basler Kantonsabgeordneter Weber bei AUF1: Das Volk lässt sich nicht durch die Linke austauschen

+ Corona-Ausgangssperren rechtswidrig – Thüringen-Abgeordnete bei AUF1: Bestraft endlich die Täter!

+ Sachsenwahl 2024 – So könnten sich AfD und Freie Sachsen die Stimmen aufteilen

+ Bill Gates‘ Unternehmen wird Atomstrom erzeugen“

+ Hallo, heißes Wochenende! – und, nein, es ist wieder nicht der Weltuntergang

Quelle: AUF1