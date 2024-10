WEF und Pentagon planen Biotechkrieg in naher Zukunft

Was das Pentagon in Zusammenspiel mit dem WEF und weiteren militärischen Organisationen plant und vorbereitet, ist eine riesige Gefahr für die gesamte Menschheit. "Wir alle haben gedacht und gehofft, dass die Corona-Agenda endlich vorüber ist, doch dem ist nicht so", sagt Stefan Schubert in seiner aktuellen Lagemeldung AUF1. Zum 1. Oktober wurde der elektronische Impfpass in Österreich flächendeckend und verpflichtend eingeführt. In Deutschland startet die Pharmaindustrie eine erneute Impfkampagne, „die lange Nacht des Impfens“, dort sollen sich die Bürger die mRNA-Spritze zusammen mit der Grippe-Impfung verabreichen lassen.

Und trotz der RKI-Enthüllungen steckt dieser Staat einen Oberfeldwebel der Bundeswehr ins Gefängnis. Er hatte sich der befohlen Zwangsimpfung widersetzt. Und das US-Pentagon und das WEF planen bereits vor! Die Hintergründe erfahren Sie jetzt bei Schuberts Lagemeldung bei AUF1. Quelle: AUF1