Nachrichten AUF1 vom 19. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Wagenknecht will Corona-Untersuchungsausschuss im Bundestag - Stimmt die AfD zu?

+ Sucharit Bhakdi: Die RKI-Files haben denn Damm für die Aufklärung gebrochen

+ Corona: Söder will Bußgeldverfahren einstellen - beginnt jetzt die Aufarbeitung?

+ Volksbegehren „Kein NATO-Beitritt“ im Nationalrat - Jetzt müssen alle Politiker Farbe bekennen

+ Corona-Aufarbeitung und Neutralität - Das will die MFG im Nationalrat

+ Öko-Check“: So interveniert Greenpeace im österreichischen Wahlkampf

+ Strafanzeige gestellt - Jetzt wirds eng für das Soros-Netzwerk Campact

+ Daniel Matissek zu Geheimdienstbericht: "Kritische Medien werden mit allen Mitteln bekämpft

+ Nach offener Verbotsdrohung gegen Freie Sachsen - Jetzt spricht Martin Kohlmann

+ Rechtsanwalt Markus Haintz zu X Verbot: "Wäre nicht weit von chinesischem System entfernt"

+ Rätselhafter Anstieg der Rüstungsexporte - Wurde der Gaza-Krieg schon vor den Hamas-Anschlägen geplant?

Quelle: AUF1