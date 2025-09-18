AUF1 konfrontiert die EU-Delegationsleiter von AfD und FPÖ: Ist Europa noch zu retten?

Das Brüsseler Establishment unter Ursula von der Leyen treibt unseren Kontinent in ein Korsett aus Online-Überwachung und Zensur. Wer aufbegehrt, der muss mittlerweile mit ruinösen Sanktionen rechnen. Welche Perspektive hat in dieser Situation eine Opposition gegen den Kurs von Leyen & Co? Unter anderem diese Frage diskutiert Martin Müller-Mertens im Gespräch mit den Delegationsleitern von AfD und FPÖ im EU-Parlament, René Aust und Harald Vilimsky.

