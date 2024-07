Nachrichten AUF1 von 29. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Gesündere Zukunft?“ Nun kommt europäischer digitaler Impfpass in ersten fünf Ländern

+ Vogelgrippe – Nun startet bald nächstes Planspiel

+ Compact-Verbot immer abstruser – Polizeigewalt wegen Gratis-Kuchen

+ Betroffener Kohlmann zu Polizeigewalt: „Provokation wegen nichts“

+ Philip Hopf zu Compact-Verbot: „Diese Leute haben Angst vor der Demokratie“

+ London: Demo-Organisator als „Terrorist“ verhaftet

+ Finanz-Geheimdienste: EU will Vermögen der Bürger erfassen

+ Austritt aus Streubombenverbot: Riskiert Litauen bewusst zivile Todesopfer?

+ Ukraine blockiert Öllieferungen nach Ungarn und Slowakei – doch EU lässt Mitgliedsstaaten im Stich

+ Neue Kubakrise? Schon wieder russische Kriegsschiffe vor Havanna

+ Mehr als Hälfte geht an Staat: Extrem hohe Steuerbelastung in Deutschland und Österreich

+ Österreich gehen die Korruptionsjäger aus: Wovor fliehen die Staatsanwälte?

+ Hochamt der Neuen Weltordnung – Weltweites Entsetzen über Olympiade-Eröffnung

+ Scheitert WEF-Plan? Zwei Insekten- und Laborfleisch-Konzerne gehen in Konkurs

Quelle: AUF1