Düstere EU-Pläne: Bezeichnung „Gen-Spritze“ soll verboten werden

Es war EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die erst vor wenigen Wochen der angeblich um sich greifenden Desinformation in den sozialen Medien den Kampf angesagt hat. Jetzt scheinen der Ankündigung Taten zu folgen. Denn auf Betreiben der Pharmalobby soll das EU-Parlament die Bezeichnung der experimentellen mRNA-Impfung als Gen-Spritze unter Strafe stellen. Das erinnert an George Orwells dystopischen Roman „1984“, in dem er eine Zukunft prognostiziert, in der die Lüge zur Wahrheit und die Wahrheit zur Lüge erklärt wird. Unser Moderator Bernhard Riegler hat sich darüber seine Gedanken gemacht.

Quelle: AUF1