Nachrichten AUF1 vom 26. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Chaos-Sitzung des Thüringer Landtages – Altparteien und BSW unterbrechen Sitzung

+ Grüne tauschen Führung aus: Wer lenkt die neuen Chefs der Transformationspartei wirklich?

+ Jetzt auch Brücke in Radeberg gesperrt – Steht Sachsens Infrastruktur vor dem Zusammenbruch?

+ System will Wahlberichterstattung zensieren – AUF1 ist am Sonntag trotzdem im Nationalrat

+ Report24-Chef Machl: „Ausschluss von Wahlberichterstattung – wie in Diktaturen“

+ Wahlaufruf für KPÖ – Selbst die SPÖ-Parteijugend will ihren Chef Babler nicht

+ So spielen SPÖ und NEOS Corona- und Hochwasseropfer gegeneinander aus

+ Corona-Aufklärung – Hat Mecklenburg-Vorpommerns Landesregierung das Parlament dreist belogen?

+ E-Impfpass: Droht nun die totale Kontrolle?

+ Weil New York es so will – Deutsche und österreichische Soldaten bleiben im Kriegsgebiet des Libanon

+ Ein paar Wochen vor der Wahl – Globalist Soros kauft 220 Radiosender in den USA

+ Nach Polizeigewalt – Bayrische Freiheitstrommlerin siegt vor Gericht

Quelle: AUF1