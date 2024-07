Nachrichten AUF1 vom 23. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Hier ist sie nun: Lauterbachs Transparenz – auch ohne seine Zustimmung: Alle RKI-Files ungeschwärzt veröffentlicht

+ Prof. Homburg zu RKI-Files: Ohne die Lügen wäre der Lockdown nicht akzeptiert worden

+ Nun endlich öffentlich – RKI Files beweisen: So wurden Menschen in die Impfung getrieben

+ Die Systemmedien schauen weg – Wo waren ARD & Co bei der Pressekonferenz zu den RKI-Files?

+ Gruppenvergewaltigungen in Sachsen-Anhalt: Was verschweigen Sie, Herr Haseloff?

+ Menschenkette für den Frieden – Diese Berliner wollen verbinden statt spalten

+ Deutsche raus, Ausländer rein – Ampel gibt Bevölkerungsaustausch zu

+ Und die sollen dann ausgewogen berichten? Deutliche Mehrheit von ORF-Mitarbeitern wählt Linke

Quelle: AUF1